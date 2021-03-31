Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bağ ve safiye alanına yeni yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, 6 Nisan'da gerçekleştirilecek ihale arsalarında saha çalışmasında bulundu.

Çolakbayrakdar, vatandaşların ihtiyaçlarını her bir bölgede çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Yol yapım çalışmalarını, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde devam ettirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Yol çalışmasıyla burada hareketliliğin artmasıyla imarın da yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar, Kocasinan'ı bulunduğu noktadan çok daha ileri seviyelere götürecektir." ifadelerini kullandı.

İŞKUR'dan eğitime destek

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, Akademik Çalışma Programıyla çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları destekliyor.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, yaptığı yazılı açıklamada, Akademik Çalışma Programı'nın, işsizliği azaltmada ve istihdamı artırmada etkisi olacak nicel ve nitel araştırmaların desteklenmesini sağlamak amacıyla lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin yapacakları akademik çalışmaları desteklemek üzere hayata geçirilen program olduğunu belirtti.

Ak, programın önemini anlatarak şunları kaydetti:

"Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak. Uluslararası ve başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamaktır. Akademik Çalışma Programı kapsamında çalışmaları desteğe uygun görülen, lisans öğrencilerine 2 bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira destek verilecektir."

Destekten faydalanmak isteyen lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri 14 Nisan 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Felahiye'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Felahiye İmar AŞ arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Felahiye Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Serhat Çelik, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, sendika temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı.

Serhat Çelik, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Vural Coşkun ise belediye çalışanlarının haklarını ve çalışma standartlarını kapsayan işçi sözleşmesiyle personelin sosyal ve ekonomik haklarının yenilendiğini kaydetti.