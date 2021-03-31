Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

31.03.2021 12:05
Kayseri'den kısa kısa, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bağ ve safiye alanına yeni yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki bağ ve safiye alanına yeni yapılan yol çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, 6 Nisan'da gerçekleştirilecek ihale arsalarında saha çalışmasında bulundu.

Çolakbayrakdar, vatandaşların ihtiyaçlarını her bir bölgede çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Yol yapım çalışmalarını, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde devam ettirdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Yol çalışmasıyla burada hareketliliğin artmasıyla imarın da yoğunlaşacağını tahmin ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar, Kocasinan'ı bulunduğu noktadan çok daha ileri seviyelere götürecektir." ifadelerini kullandı.

İŞKUR'dan eğitime destek

İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü, Akademik Çalışma Programıyla çalışma hayatı ve istihdam alanındaki akademik çalışmaları destekliyor.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, yaptığı yazılı açıklamada, Akademik Çalışma Programı'nın, işsizliği azaltmada ve istihdamı artırmada etkisi olacak nicel ve nitel araştırmaların desteklenmesini sağlamak amacıyla lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin yapacakları akademik çalışmaları desteklemek üzere hayata geçirilen program olduğunu belirtti.

Ak, programın önemini anlatarak şunları kaydetti:

"Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak. Uluslararası ve başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamaktır. Akademik Çalışma Programı kapsamında çalışmaları desteğe uygun görülen, lisans öğrencilerine 2 bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin, doktora öğrencilerine ise 7 bin 500 lira destek verilecektir."

Destekten faydalanmak isteyen lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri 14 Nisan 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Felahiye'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Felahiye İmar AŞ arasında yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Felahiye Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Serhat Çelik, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, sendika temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı.

Serhat Çelik, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Vural Coşkun ise belediye çalışanlarının haklarını ve çalışma standartlarını kapsayan işçi sözleşmesiyle personelin sosyal ve ekonomik haklarının yenilendiğini kaydetti.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Kayseri, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı         
12:08
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı         
11:17
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:48:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei