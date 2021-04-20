Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinin ilçede kayıtlı 4 bin 502 ihtiyaç sahibi, 100 lira harcama limitli 'Sosyal Yardım Kartı' ile anlaşmalı markette ihtiyacına göre alışveriş yapabiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe belediyesi, ramazan ayında gıda yardım paketi yerine 'Sosyal Yardım Kartı' vermeyi tercih ederek, ihtiyaç sahipleri için hazırlattığı 100 lira harcama limitli 'Sosyal Yardım Kartı'nı dağıtıyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yapılan müracaatların Kocasinan Kaymakamlığı işbirliğiyle Bütünleşik Bilgi Sistemi'nde incelendikten sonra tespit edilen 4 bin 502 ihtiyaç sahibi, anlaşmalı markette ihtiyacına göre alışverişini yapabiliyor.

Talas Belediyesi ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımına başladı

Talas Belediyesi, "Biz pişirelim, siz ulaştırın" uygulamasıyla ilçedeki ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımına başladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan uygulama ile belediye tesislerinde hazırlanan iftarlık yemekler, yardıma muhtaç, yaşlı, hasta ve engellilere vatandaş eliyle ulaştırılıyor.

Ramazan ayı boyunca Osmanlı Kültür Evi ve Selçuklu Kültür Evi önünde her gün saat 17.30'dan itibaren gerçekleştirilecek uygulamanın ilk gününde çorba, döner, pilav, ayran ve sudan oluşan paket yemek dağıtımı yapıldı.

Buradaki programa katılan Yalçın, amaçlarının Ramazan ayı boyunca vatandaşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Yalçın, her iki dağıtım noktasından günlük 1000 paket yemek dağıtıldığını, ihtiyaç durumuna göre sayıyı artıracaklarını kaydetti.

Talas'ta zabıtalar denetimlerini sıklaştırdı

Talas Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı ile birlikte denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda vatandaşların ramazan boyunca sağlıklı gıda tüketmesi için ilçedeki fırın ve marketler sık sık denetleniyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşların huzurlu bir ramazan geçirmesi için belediye olarak mesai kavramı olmaksızın çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Kayserigaz, yetkisi olmayan iç tesisat firmalarına karşı abonelerini uyardı

Kayserigaz, doğal gaz tesisatı yaptırmak isteyen abonelerini Kayserigaz'dan yetki almış firmalarla çalışmaları konusunda uyardı.

Kayserigaz, can ve mal güvenliği için tesisatın yönetmeliklere uygun malzemelerle ve mühendis kontrolünde yapılmasının büyük önem taşıdığını, bu nedenle yetkisi bulunmayan firmalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.