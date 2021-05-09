Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşları düşünerek hizmetlerini gerçekleştirdiklerini ve bu kardeşlerinden gelen taleplere her zaman öncelik verdiklerini belirtti.

Engelli bireylere yönelik hizmet anlayışının çoğalması gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bizim görevimiz, engelsiz bir yaşam için onlara yardımcı olmak. Engelli vatandaşlarımız için tasarlanan yeni bir yaşam merkezinin temelini attık. Hayırseverimiz ve büyükşehrimizin iş birliği ile projenin hayata geçirilme aşamasına geldi. Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisinde yer alacak salonumuz önemli bir eksikliği gidermiş olacak."

Palancıoğlu'ndan engelli çocuğu bulunan 58 aileye ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve Kaymakamı Bülent Karacan ile eşleri, Anneler Günü dolayısıyla, 58 mahallede engelli çocuğu bulunan 58 anneyi ziyaret etti.

Engelli çocuklarına fedakarca bakan anneleri ziyaret ettiklerini kaydeden Palancıoğlu, "Şehit annelerimiz var, engelli çocukları olan fedakar annelerimiz var. Annelerimize çok şey borçluyuz. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Onlara sağlık ve uzun ömür versin. Biz de onların kıymetini bilecek evlatlar olalım." ifadelerini kullandı.

Gülsoy'dan "Anneler Günü" mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy, kadınlar ve annelerin hem toplumun temeli olan ailenin temel direği hem de bütün toplumu dünyaya getiren, yetiştiren en kutsal değerler olduğunu belirtti.

Anne sevgisinin sevgilerin en büyüğü ve en kıymetlisi olduğunu vurgulayan Gülsoy, "Öncelikle sağlık çalışanı ve şehit annelerinin ve daha sonra bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.