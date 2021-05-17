Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, e-Devlet ve e-Belediye uygulaması dijital altyapısının Melikgazi Belediyesinde başarı ile uygulandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Palancıoğlu, resmi yazışma ve kayıt altındaki tüm çalışmaların bilgisayar ile internet üzerinden yapıldığını belirtti.

Belediye olarak e-imza ile hizmet ve yatırımları kısa sürede sunduklarını anlatan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi akıllı şehirler uygulamasını gerçekleştiren nadir kurumlar arasındadır. Vergi ödeme, imar projeleri onayı, imar planlamaları, plan ve projelerin onayı, araç takip sistemi, otomatik sulama gibi tüm çalışmalar internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Şu anda proje olarak bina kimlik sistemi çalışmasına hazırız." ifadelerini kullandı.

Yahyalı Belediye Meclisi

Yahyalı Belediye Meclisi, mayıs ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Esat Öztürk başkanlığında Belediye Meclis Salonundaki toplantıda, 6 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 sinek ilaçlama aracı alınması, Orta Anadolu Kalkınma Ajansına (ORAN) proje başvurusunda bulunulması görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

Meclis toplantısında meclis üyelerinin bayramını kutlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk "Buradan Filistinli kardeşlerimize alçakça saldıran işgalci İsrail Devleti'ni kınıyorum. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Filistin halkının her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi tam kapanma sürecinde sahada yer aldı

Kocasinan Belediyesi, tam kapanma sürecinde asfalttan temizliğe, park bahçeden yol yapımına, ilaçlamadan sokak hayvanları olmak üzere her alanda hizmetlerine devam etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sahaya inerek çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan'ı her alanda kalkındırdıklarını ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Fen işleri, temizlik işleri, sosyal yardım işleri, kırsal hizmetler, park ve bahçeler, veteriner ve zabıta müdürlüğü gibi bütün birimlerden ekiplerin, tam kapanma sürecinde sahada olduğunu aktaran Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla ilçenin daha güzel bir çehreye kavuşmasına katkı sağladıklarını ifade etti.