Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı", salgın tedbirleri nedeniyle ara verdiği faaliyetlerine yeniden başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ve Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Harman Mahallesi Meydanı'na kurulan üretici pazarında el işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok el emeği ürün vatandaşlarla buluşuyor.

70'in üzerinde üreticinin stant açtığı pazar, her ayın 1. ve 3. pazarında açılacak.

Dünya üçüncüsü öğrenci Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti

Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı'nda Anadolu'nun Unutulan Eserleri Projesi'nde Hacılar Bezi kumaşı dokumacılığı projesi ile dünya üçüncüsü olan 11. sınıf öğrencisi Derin Şahin, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan proje danışmanı ve tarih öğretmeni Canan Baykan, Coğrafya Eğitim Derneği'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Genç Sosyal Bilimciler Konferansı'nın Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini belirterek, 9 ülkenin katıldığı projeye Anadolu'nun unutulan geleneksel el sanatlarından Hacılar'a ait Hacılar bezi kumaş dokumacılığı ile katıldıklarını, öğrencilerinin dünya üçüncülüğünü kazandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Derece sahibi öğrenci Şahin ise aldığı ödülden dolayı yaşadığı mutluluğu aktardı.

Belediye Başkanı Özdoğan da şu ifadeleri kullandı:

"Bugün uluslararası bir yarışmada ilçemize ait bir dokuma bezinin projede dereceye girerek madalya almasından mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Projede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu projenin devamında özellikle coğrafi işaret alınmasıyla ve somut olmayan miraslar listesine alınması konusunda tüm desteğimizi vereceğimizi belirtmek isterim. Projenin bir parçası olmaktan onur duyduğumuzu da ayrıca belirtmek istiyorum."