Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pastırma ve sucuğun ithalat merkezi olan Karpuzatan Et Kombinası içerisinde devam eden asfalt çalışmalarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, kentte pastırma ve sucuğun imalathane olarak yapıldığı merkez olarak bilinen Karpuzatan Et Kombinası içerisinde asfalt çalışmasına devam ediyor.

Ekipler bölgeye 5 bin tonluk asfalt serim çalışması yaparken, Başkan Büyükkılıç, gece yarısı çalışmaları yerinde denetledi.

Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerine ihracat yapan böyle bir merkezin, bu kente yakışır nitelikte olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Büyükkılıç'tan Zabıta Haftası mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zabıta teşkilatının 195'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, belediyenin adeta vitrini olan 65 zabıtayla kentteki huzuru sağlamak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Spor AŞ'nin "30 Ağustos Zafer Bayramı"na özel turnuvaları sona erdi

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri'nde, 22-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası ve Zafer Kupası Tenis Turnuvası" sona erdi.

Tenis turnuvasına 32 kadın, 64 erkek olmak üzere toplam 96 sporcu katılırken, voleybol turnuvasına 16 takımdan 80 sporcu yaklaşık 10 gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Tenis turnuvasında erkeklerde, Ertuğrul Burak Sabuncu birinci, Mahmut Arslantaş ikinci, Berkan Demir üçüncü oldu. Kadınlarda, Büşra Şengül birinci, Sıla Akyol ikinci, İclal Durdu üçüncü sırada yer aldı.

Voleybol turnuvasında ise tüm mücadeleler sonucunda Simge Elektronik Şahin Spor birinci, Kayseri Lisesi Gençlik Spor Kulübü ikinci, Hürriyet Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Kayseri OSB Başkanı Nursaçan, mesleki ve teknik liselere olan ihtiyaca dikkat çekti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mesleki ve teknik liselere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını belirtti.

Bu ihtiyacı gördükleri için ikinci teknik koleji yapmak üzere tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurgulayan Nursaçan, Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan OSB'lerin en büyük eksikliklerinden olan yetişmiş eleman eksikliğini giderme konusunda kendi göbeklerini kendi elleriyle kesmeye çalıştıklarını kaydetti.