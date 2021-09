Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaklaşık 517 bin çiçek dikti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çiçeklendirme çalışmalarında 12 noktada mevsimlik çiçeklendirme çalışması gerçekleştirilirken, 8 noktada ise periyodik bakım çalışması yapıldı.

Ekipler belirlenen bölgelere 17 bin karagöz kadife, 15 bin saksı pervane, 182 bin top kadife, 159 bin mini kadife, 14 bin sardunya, 105 bin ateş çiçeği, 10 bin begonya, 10 bin saksı yıldız, 1065 karanfil, 965 yenigine, 915 ipek viyol, 900 Bodrum papatyası ve 840 mine çiçeği olmak üzere yaklaşık 517 bin çiçek ekimi gerçekleştirdi.

Melikgazi ilçesinde okullar eğitim öncesi ilaçlandı

Melikgazi Belediyesi, 6 Eylül'de eğitim ve öğretime başlayacak okullarda zararlı haşerelere karşı ve Kovid-19 önlemleri kapsamında ilaçlama yaptı.

İlçe Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak halk sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yapılan haşere ilaçlaması kapsamında öğrencilerin toplu kullanım alanları arasında yer alan tuvaletler ile idarecilerin odaları da ilaçlandı. Okullarımızın hijyen noktasında bir sıkıntısı yok. Velilerimiz, öğrencilerimizi gönül rahatlığıyla okula gönderebilirler." ifadelerini kullandı.

Hacılar ilçesine aile sağlık merkezi yapıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, hayırsever Özdemir ailesi tarafından ilçeye yaptırılan Ülfet- Murat Özdemir Aile Sağlık Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Özdoğan yaklaşık 5 milyon liraya yaptırılan merkezin 11 Eylül'de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve protokolün katılımı ile açılacağını belirtti.

AGÜ'lü öğrenciler Portekiz'de

Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) yürütücüsü olduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından gönderen organizasyon olarak fon aldığı ilk proje olan "From Youth Factory to Europe for Volunteerism and Solidarity" projesi kapsamında gönüllü öğrenciler 2 ay süreyle Portekiz'de Avrupa Dayanışma Programı (ESC) hareketlilik projesine katıldı.

Portekiz'in Viseu şehrinde gerçekleştirilen hareketlilik projesinde, başvuruları AGÜ Gençlik Değişimi Komitesi tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen makine mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Ertuğrul Öztürk, mimarlık 2. sınıf öğrencisi Beyza Çetindağ ve bilgisayar mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Dilanur Kök yer aldı.