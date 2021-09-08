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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

08.09.2021 15:21
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Talas Belediyesi tarafından organize edilen "Talas'ta Kış Hazırlıkları" etkinliği devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından organize edilen "Talas'ta Kış Hazırlıkları" etkinliği devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kışlık yiyeceklerin hazırlanmasını içeren ve bu yıl 6 Eylül'de başlayan organizasyon, 12 Eylül Pazar günü sona erecek.

Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eski stadyum içerisinde oluşturulan alanda gerçekleştirilen organizasyonda salçadan turşuya, meyve suyundan konserveye, reçelden kuskusa kadar pek çok ürün hazırlanıyor.

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin katkılarıyla gerçekleşen organizasyonla ilgili bilgi ve randevu almak isteyenlerin hafta içi 9.00-17.00 saatleri arasında 0541 421 2525 numaralı telefonu arayabileceği kaydedildi.

Dünya Duchenne Müsküler Distrofi Günü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) Farkındalık Günü dolayısıyla tarihi Kayseri Kalesi, Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli'ni farkındalık oluşturmak amacıyla kırmızı renkle ışıklandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, farkındalık oluşturmak için şehrin merkezini kırmızı renkte ışıklandırdıklarını belirtti.

Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Duchenne Musküler Distrofi hastalığı 3 ila 5 yaşlarında ortaya çıkan, ilerleyici ve genetik bir kas hastalığı olarak biliniyor. Genetik geçişli bir kas erimesi hastalığı da diyebiliriz. DMD, çok ciddi bakım ve destek gerektiren bir hastalık. Binlerce evladımızı ve ailesini etkilemekte. Bu sebeple özellikle DMD farkındalığı için mücadele eden dünyanın birçok yerinde 7 Eylül'de kırmızılara büründü. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak, farkındalık oluşturmak amacıyla şehrimizin merkezinde olan Kayseri Kalesi, Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli'ni kırmızı renk ile ışıklandırdık. DMD'li çocukların ve ailelerinin seslerini duyurmalıyız."

Dünyanın dört bir yanında, her 3 bin 500 erkek çocuğundan birinde görülen, genetik geçişli kas erimesi hastalığı olan DMD'ye dikkat çekmek için birçok simge eser, kırmızı ışıkla ışıklandırılıyor.

Talas Belediyesi, Kayseri, Eylül, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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