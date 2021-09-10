Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talasgücü Belediyespor, 2021-2022 sezonu açılışını yaparak ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Talas Belediyesiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, AK Parti ve MHP ilçe yöneticilerinin de katıldığı törenle ilk antrenmanını yaparak yeni sezon çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Halil Aslan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda konuşan Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Futbolu gelecek kuşaklara aktarmada önemli görevler yapacağınızı ve bütün gayretin ve alacağınız başarıların sizin şahsınıza çok şeyler katacağını hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın 2'ncisi Yenimahalle'de açılıyor

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde kurulan Yüzde 100 Ekolojik Pazar'ın 2'ncisi 15 Eylül Çarşamba günü Yenimahalle'de açılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkıları ile hazırlanan Yüzde 100 Ekolojik Pazar, vatandaşların yoğun isteği üzerine Erciyesevler Mahallesin'den sonra Yenimahalle'de de açılacak.

Yüzde 100 Ekolojik Pazar, Yenimahalle'de çarşamba günü vatandaşlarla buluşacak.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, insan ve toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Melikgazi'de esnaf ziyareti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile Hürriyet Mahallesi esnafını ve pazar yerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, esnafın taleplerini dinleyerek bereketli kazançlar dileyen Palancıoğlu, "Cuma namazını Çorakçılar Camisi'nde eda ettikten sonra Milletvekilimiz Taner Yıldız ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanımız Gökhan Ülke ile esnaf ziyareti yaptık. Şimdi de Hürriyet Pazar'ındayız, pazarımızı geziyoruz. Tüm esnafımıza hayırlı, bereketli kazançlar dileriz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Yıldız da pazarda pandemi koşullarına uygun alışveriş yapıldığını, belediyenin de hem ürünleri hem de alınan tedbirleri denetliğini belirterek, çalışmalarından dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti.