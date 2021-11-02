Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından Değer Gençlik Projesi, "gençliğe değer" sloganı ile çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Genç Dostu Belediye" ödülü alan Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığı ile gençlere yönelik önemli bir projeyi daha faaliyete geçirerek, gençlerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Özel olarak tasarlanmış 7 ayrı atölyede 25 farklı alanda gerçekleştirilen eğitimlerle yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gerçekleşeceği Değer Gençlik Merkezi, gençlerin dünyalarını zenginleştirecek.

14-17 yaş arası 9, 10 ve 11. sınıf gençlerin haftada 2 gün, yılda toplam 320 saat ücretsiz eğitim alacağı ve 13 Kasım'da eğitimlere başlayacak proje için başvurular başladı.

ASKON Kayseri Başkanı Özcan, ekonomiyi değerlendirdi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Başkanı Ali Özcan, iş dünyası, ekonomi ve sanayinin durumunu değerlendirdi.

Ekonomide salgına bağlı yaşanan olumsuz durumda, ciddi bir iyileşme yaşadığını gördüklerini ifade eden Özcan, en azından kepenk kapatma noktasından uzaklaşıldığını belirtti.

Doğal gaza ve elektriğe gelen zamların sanayicinin belini büktüğünü kaydeden Özcan, "Üretim maliyetinin artması ile gelen fiyat artışları dünya üzerindeki ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Büyük bir ülke ekonomisi için sanayicinin karşısında değil, yanında olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, kursiyerlerle ağaç dikti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi'nde kursiyerlerle birlikte ağaç dikti.

Gelecek için yapılacak en önemli yatırımlardan birinin ağaç dikmek olduğunu belirten Çolakbayrakdar, ilçenin her bölgesini yeşillendirmeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kursiyerler ve Ziyagökalp Mahallesi muhtarı Nurcan Göktaş ise belediyenin hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek, çalışmalarından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Osmanlı Mahallesi'nde asfalt çalışması

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi'nde yol, kaldırım ve elektrik hattının yar altına alınması gibi çok yönlü çalışma yaptıklarını ifade ederek, burada yer alan 900 metre uzunluğundaki Reisoğlu Caddesi'nde öncelikle yolun alt yapısının yenilendiğini ve kaldırım çalışmasının tamamlandığını aktardı.

Danışmetngazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde bir bütün olarak 7 kilometre uzunluğunda yol ve kaldırım çalışması yapıldığını ve elektrik hattının yer altına alındığını belirten Palancıoğlu, yol çalışmaları tamamlanan alanlara bölge halkının isteği üzerine hız yavaşlatıcı kasisler konulduğunu kaydetti.