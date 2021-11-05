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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

05.11.2021 15:53
Kayseri'den kısa kısa

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi ve AGÜ Çocuk Üniversitesi tarafından, "31 Ekim Dünya Şehirler Günü" kapsamında "Çocuklar İçin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" atölye programının ikincisi düzenlendi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Fakültesi ve AGÜ Çocuk Üniversitesi tarafından, "31 Ekim Dünya Şehirler Günü" kapsamında "Çocuklar İçin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" atölye programının ikincisi düzenlendi.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi ve Çocuk Üniversitesi liderliğinde Küresel Okullar ve Küresel Sürdürülebilir Gelecek Kurumları'nın desteği ile AGÜ'de "31 Ekim Dünya Şehirler Günü" kapsamında "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" küresel amacına ve 2021 iklim değişikliğine uyumlu şehirler temasına odaklanan atölye çalışması gerçekleştirildi.

Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burak Asiliskender'in danışmanlığında gerçekleştirilen atölye çalışmasında çocukların bilişsel, duyuşsal, sosyal ve fiziksel gelişim alanlarını destekleyen aynı zamanda iklim değişikliğine uyumlu şehirler konusuna odaklanan etkinlikler tasarlandı.

Atölyeye 8-10 yaş arası çocuklar katıldı.

TEMA Vakfı Kocasinan'da meşe tüpleme eğitimi verdi

TEMA Vakfı Kocasinan ilçe sorumluluğu olarak Mithatpaşa İlkokulu öğrencilerine meşe tüpleme eğitimi verildi.

TEMA Vakfı eğitim programları kapsamında uygulamalı ekolojik doğa eğitimi konularından olan meşe palamudu tüpleme eğitimine öğrenciler ilgi gösterdi.

İlçe sorumlusu Esra Taş, öğrencilerin çevreye olan hassasiyetlerini artırmak için bu tür uygulamaların çok faydalı olduğunu, tohumların fidana dönüşmesini yaşayarak öğrenen çocukların doğaya olan bağlılıklarının arttığını gördüklerini kaydetti.

Başkan Çolakbayrakdar, asfalt döktü

Kocasinan Belediyesi, 1600 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki Alınteri Caddesi'nin altyapı ve asfalt çalışmalarını tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sundu.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen ve finişere binerek asfalt seren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin her bir köşesinde kesintisiz hizmet ürettiklerini kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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