Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yenilenen binası ve Erasmus+programı kapsamında öğrencilerin dil düzeylerini geliştirmek amacıyla Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından Yüksekokul içerisinde tefriş edilen bilgisayar laboratuvarı hizmete açıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, açılışa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ömer Yıldız, Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ulaş Çınar, Genel Sekreter Yardımcısı Venhar Çokkeçeci ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Rektör Çalış, yaklaşık 6 milyon lira harcanarak yenilenen Yabancı Diller Yüksekokulu binası ve bilgisayar laboratuvarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, açılışı gerçekleştirilen laboratuvarın öğrenciler için güzel bir imkan olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından yeni bina ve laboratuvar hizmete açıldı.

Büyükşehirin kütüphanelerinde saat değişikliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Merkez Halk Kütüphanesi ve Şehir Kütüphanesi'nin çalışma saatleri haftanın 7 günü 09.00-21.00 olarak düzenlendi.

Belediyeye bağlı diğer kütüphaneler ise haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla yapılan değişiklik uygulamaya konulurken, kartlı giriş çıkış sisteminin uygulandığı kütüphanelerde pandemi şartları kapsamında girişte kimlik, kütüphane kartı ve HES kodu eşleştirmesi uygulamasına devam edilecek.

Başkan Yalçın, çocuklarla ağaç dikti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Alaybeyli Mahallesi'nde yeni oluşturulan mesire alanına çocuklarla birlikte ağaç dikti.

İlçenin kırsal mahallelerinde başlatılan yeşillendirme çalışmaları kapsamında Yalçın, Alaybeyli'de öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Mıçkır olarak bilinen bölgedeki etkinlikte Başkan Yalçın, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla 15 türden 170 ağacı toprakla buluşturdu.

Başkan Yalçın, törende öğrencilere Talas'ın ve Kayseri'nin güzelliklerini kapsayan bir kültür gezisi sözü de verdi.