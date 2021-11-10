Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Devlet Hastanesinde hayırseverler tarafından tefriş edilen çocuk hasta odasının açılışını yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverler Ayşe ve Mustafa Patur çifti tarafından tefriş edilen çocuk hasta odasının açılışına Öztürk'ün yanı sıra İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, İlçe Müftüsü İbrahim İkbal, İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muhammed Mustafa Özdemir ve hayırseverler katıldı.

Burada konuşan Başkan Öztürk, yeni hizmete giren 75 yataklı İlçe Devlet Hastanesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocuk hasta odasının hayırseverler tarafından çocuklara uygun konseptle düzenlendiğini aktaran Öztürk, "Yeni hastanemize de bu tür güzellikler yakışır. Özel hastanelerde olmayan konforu biz ilçemizde görüyoruz. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca hastanemizin diğer birimlerine katkı sağlayan iş adamlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Altıner de isimlerini hayırla ölümsüzleştirmek isteyen hayırseverlerin hastaneye katkı sunabileceklerini ifade etti.

Hacılar'da belediye çalışanlarına sağlık kontrolü

Hacılar Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm çalışanlarını sağlık kontrolünden geçirdi.

Özel donanımlı araç ve uzman personelle belediyenin tüm çalışanlarına işitme testi, kan tahlili, röntgen gibi işlemlerle genel sağlık taraması yapıldı.

Mesai arkadaşlarının çalışma koşullarını en iyi hale getirmek için gerekeni yaptıklarını belirten Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, iş sağlığı ve güvenliğinin belediyede öncelik verdikleri konular arasında yer aldığını kaydetti.

Başkan Yalçın, Kepez'deki yol çalışmalarını denetledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 8 kırsal mahalleyi Malatya yoluna bağlayan Kepez hattındaki yeni yol yapım çalışmalarını inceledi.

Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle Kepez Mahallesi'nin girişindeki çalışma bölgesine gelen Başkan Yalçın, Yazyurdu, Cebir, Yamaçlı, Sosun, Örencik, Çömlekçi ve Alaybeyli mahallelerinin de geçit noktası olan yolla ilgili bilgi aldı.

Engebeli ve keskin virajlı mevcut Kepez yolunun 12 metre altında sürdürülen ve kot farkı giderilerek düz bir zemine indirilen yolun yapımında çalışanlarla görüşen Yalçın, emekleri için teşekkür etti.

Yalçın, bin metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde planlanan yeni yolla birlikte bölgedeki kırsal mahallelerin ulaşımında büyük kolaylık sağlanacağını ifade etti.