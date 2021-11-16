Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile ilgili yazılım ve uygulamaların anlatıldığı seminer gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Salonundaki seminer, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, CBS'nin özellikle kentsel ve bölgesel planlama, kadastro, tarım, orman, peyzaj, jeoloji, savunma, kültür varlıkları, emniyet, turizm, arkeoloji, yerel yönetim, nüfus, eğitim, çevre, sağlık ve benzeri birçok uygulamalı meslek dalında önemli bir paydaş olarak kullanılmaya başlandığı kaydedildi.

Etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Eymen de katıldı.

KASKİ personeline yangın söndürme eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline "Yangın Güvenliği ve Tatbikatı" eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" gereğince gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, KASKİ personeline yangının oluşumu, yangının sınıfları ve müdahale şekli ile bina tahliyesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra katılımcılara, uzman ekipler tarafından yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.