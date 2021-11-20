Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında çocuklara çok daha iyi bir gelecek için çalışıp, onları gözettiklerini belirtti.

Anne karnına düşen her insanın yaşama hakkı olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Çocuğa, insana, canlıya, mahluka bakmalı, onlara sahip çıkmalıyız. Türkiye'mizde nüfusun yaklaşık yüzde 30'u çocuk. Genç nüfusumuz da bir o kadar çok. Yani genç, dinamik bir ülke olarak bu dinamiklerimize, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Çocukları sadece gözetmek korumak değil, onları yetiştirmek de bizim görev ve sorumluluklarımız kapsamında."

Başkan Yalçın otizmli çocuklar ve aileleriyle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ilçede yaşayan otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Esma Hatun Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa Kayseri Otizm Çocuk ve Gençlik Spor Eğitim Merkezleri Derneği Başkanı Kısmet Seken, otizmli çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) yetkilileri katıldı.

Başkan Yalçın, Yukarı Talas'ta engelsiz yaşam merkezi yapacaklarını, İzmir'de yaşayan bir hayırseverin merkezi yapma sözü verdiğini ifade etti.

İstanbul Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezip ve inceleme yaptıklarını anlatan Yalçın, merkezi kısa sürede ilçeye kazandırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kayseri Otizm Çocuk ve Gençlik Spor Eğitim Merkezleri Derneği Başkanı Kısmet Seken de Başkan Yalçın'a teşekkür etti.