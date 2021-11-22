Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, yaptığı yatırımlarla yeşil alan rekorunu yeniledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Yeşil Kalkınma Devrimi"ni görev olarak gördüklerini, 2023 yılında hedeflenen 7 milyar fidanın toprakla buluşmasına destek olacaklarını belirtti.

6 yılda 520 bin ağaç diktiklerini ve ilçeyi toplam 5 milyon 886 bin metrekare yeşil alana ulaştırdıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları geliyor. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 bin ağacı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca fidanlığımız ve seramızın alt yapısını güçlendirip daha fazla yeşil alan için çalışıyoruz. Bilindiği üzere dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken yaptığımız hizmetlerle Kocasinan'da kişi başına düşen alan miktarı 15 metrekareye ulaştı."

Sanatçı Metin Şentürk, Kayseri'de konser verecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılışı gerçekleşecek 4. Kitap Fuarı'nda sanatçı Metin Şentürk'ü sevenleriyle buluşturacak.

Sanatçı Şentürk, 3 Aralık'ta saat 19.00'da Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda konser verecek.

Öte yandan 3-12 Aralık'taki fuarda, 270'den fazla yazar, 200'ün üzerinde yayınevi, 3 milyonu aşkın kitap ve 798 binden fazla ziyaretçi hedefleniyor.