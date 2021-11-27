Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Hacılar ilçesinde 6 milyon 37 bin liralık yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar ilçesinde ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut kanalizasyon ve içme suyu hatları 6 milyon 37 bin lira bedelle yenilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin daha sağlam ve modern altyapıya kavuşması için çalışmaların sürdürdüğünü belirtti.

Yatırımların devam edeceğini anlatan Büyükkılıç, "Şehrimizin altyapısını büyükşehirlerin yapısına uygun inşa ediyoruz. Altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımlar, KASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bütün gayretimiz, 'marka şehir' hedefinde, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirebilmek. Gerçekleştirilen yatırımlar Hacılar halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi projesinin son durumu görüşüldü

Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi projesinin durumu hakkında online değerlendirme toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör ve ilgili teknik personelin katılımıyla gerçekleşen online toplantıda Talas Millet Bahçesi ve Kültür Merkezi'nde gelinen son durum değerlendirildi.

Projenin müellifi İsmail Kocataş ve ekibiyle gerçekleştirilen toplantıda, projenin ilerleyişine dair bilgi paylaşımı yapıldı.