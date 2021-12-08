Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), İngiltere'nin eğitim kuruluşlarındanPearson ile yaptığı anlaşmayla öğrencilerine uluslararası diploma (BTEC HND) alma imkanı sundu.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, AGÜ, Türkiye'de Pearson ile anlaşma yapan ilk devlet üniversitesi oldu.

İşletme bölümü tarafından yapılan uluslararası diploma (BTEC HND) anlaşması sayesinde öğrenciler, İngiltere başta olmak üzere AB, ABD ve Kanada gibi ülkelerdeki tanınmış üniversitelerden ikinci bir lisans derecesi alabilecekler.

HND diplomasına sahip öğrenciler, seçkin üniversitelerde sadece bir yıl daha okuyarak ikinci bir lisans diploması almaya hak kazanabilecek.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, anlaşma ve diploma programı hakkında Sümer Kampüsü Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında öğrencilerle bir araya geldi.

MHP'den STK ziyaretleri

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetimi, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

İl Başkanı İncetoprak ve beraberindeki heyet ilk olarak Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç'ü ziyaret etti.

Burada esnaf ve sanatkarların yaşadığı sıkıntıları dinleyen İncetoprak, daha sonra Sıhhi Tesisatçılar Odası, Servisçiler Odası, Mobilyacılar Odası, Şoförler Odası, Tuhafiyeciler Odası, Çelik Eşyacılar Odası ve Demirciler Odası başkanlarını ziyaret etti.

Anaokulu öğrencileri Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti

Atlas Altınoluk Koleji Anaokulu öğrencileri "Yaşadığım Şehri Tanıyorum" etkinliği kapsamında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Okul müdürü Ayşegül Narin ve sınıf öğretmenleriyle birlikte Hacılar Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden minik öğrenciler, Özdoğan ile sohbet etti.

Miniklerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Özdoğan, çocukların sorularını cevaplayarak, belediye birimleri hakkında bilgi verdi.