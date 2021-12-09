Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Büyükkılıç, Kayseri'nin sağlık turizminde iddialı olduğunu ve hizmet anlamında yeterli altyapısı bulunduğunu belirtti.

AFAD'dan öğrencilere eğitim

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde (NNYÜ) temel afet, farkındalık ve gönüllülük eğitimi verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD Şube Müdürü Hasan Say, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında gerçekleştirilen eğitim programına katıldı.

Say, deprem, heyelan, sel, çığ ve yangın gibi afetler çerçevesinde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Deprem anında dayanıklı alanlarda cenin pozisyonunda nasıl beklenileceği öğrencilere gösterildi.

AFAD görevlisi Kadir Göveç ise kurtarma sırasında kullanılan ipleri tanıttığı öğrencilere gemici, üzengi ve yarım kazık gibi düğüm tekniklerini uygulamalı anlattı.