Üye Girişi
Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

09.12.2021 14:19
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda Büyükkılıç, Kayseri'nin sağlık turizminde iddialı olduğunu ve hizmet anlamında yeterli altyapısı bulunduğunu belirtti.

AFAD'dan öğrencilere eğitim

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde (NNYÜ) temel afet, farkındalık ve gönüllülük eğitimi verdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD Şube Müdürü Hasan Say, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında gerçekleştirilen eğitim programına katıldı.

Say, deprem, heyelan, sel, çığ ve yangın gibi afetler çerçevesinde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Deprem anında dayanıklı alanlarda cenin pozisyonunda nasıl beklenileceği öğrencilere gösterildi.

AFAD görevlisi Kadir Göveç ise kurtarma sırasında kullanılan ipleri tanıttığı öğrencilere gemici, üzengi ve yarım kazık gibi düğüm tekniklerini uygulamalı anlattı.

Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro 14:05 Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Son Dakika Haberleri
14:04 Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! Yanardağın yarattığı zarar 840 milyon euro
13:55 Taşıma ücretlerine zam talebi! Servisçiler ücretlerinin güncellenmesini istiyor
13:40 Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek         
14:26
Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturucu tabanca ile cinayete kurban gitmiş Kalp krizinden öldüğü sanılıyordu! Yaşlı adam susturucu tabanca ile cinayete kurban gitmiş         
14:25
Sizce internet nasıl kokuyor? Parfümü yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokusu Sizce internet nasıl kokuyor? Parfümü yapıldı: Ter ve ucuz ofis sandalyesi kokusu         
14:23
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
11:28
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 14:31:03. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement