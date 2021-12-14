Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, "KBBTRAFİK" adlı cep telefonu uygulaması ile merkez ve kırsaldaki bütün durak ve toplu ulaşım araçlarının bilgisini cep telefonlarına sığdırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'deki ulaşımı, toplu taşıma araçları geliş gidiş saatleri, trafik yoğunluk durumu gibi ulaşıma dair pek çok bilgiyi anlık olarak cep telefonlarına sunan KBBTRAFİK uygulaması, tüm akıllı ulaşım sistemi bileşenlerine erişim sağlayabiliyor.

Araç takip özelliği sayesinde araçların duraklara geliş zamanını hatasız bildiren uygulama ile vatandaşlar, ilgili durağa yarım saat içerisinde gelecek araçlar ve hattaki konumlarını, ayrıca sefer saatlerini görebilecek.

Vatandaşlar uygulamadan ücretsiz yararlanabilecek.

NNYÜ'de yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) akademik ve idari personeli ile öğrencilerine yangın eğitimi verildi ve tatbikat yapıldı.

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi otopark alanında düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı gezici eğitim aracı ekibi, katılımcılara önce yangın eğitimi verdi.

İtfaiye ekibi, mutfak ocağında ve elektrikli aletlerde çıkan yangına müdahale tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Tatbikat, kontrollü yakılan ateşin yangın tüpüyle söndürülmesiyle tamamlandı.

Gençlik merkezi ile hayalleri gerçek oluyor

Kocasinan Belediyesi, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'yle gençlerin ve çocukların hayallerini gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı gençlik merkezi ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını kaydetti.