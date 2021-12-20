Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Kayseri Erciyes AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal ve bilimsel alanda iş birliği yapılmasına ilişkin protokol, NNYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Dilek Yamaçlı ve Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı tarafından imzalandı.

NNYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde imzalanan iş birliği protokolü ile iki kurum arasında bilimsel ve sosyal etkinliklerin güçlendirilmesine yönelik ortak proje, eğitim, seminer ve kış turizmine katkı sağlayacak bilimsel yayınların yapılması amaçlanıyor.

İlim Yayma Vakfı'ndan ERÜ'ye ödül

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, İlim Yayma Vakfı tarafından, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri dalında ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Soylak ödülünü, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan aldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Çalış, "Üniversitemizin sekizinci sırada yeniden araştırma üniversitesi olmasında akademisyenlerimizin, idari personelimizin ve öğrencilerimizin katkıları yadsınamaz. Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri dalında ödüle layık görülen Prof. Dr. Mustafa Soylak'ı tebrik ederiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç Sarıoğlan ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıoğlan Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıda hizmetler ve planlanan yatırımlar görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ve bir büyükşehir olmak üzere Cumhur İttifakı bereketiyle, ağabey kardeş mantığıyla, bir aile anlayışı içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Mahalle muhtarlarına seslenen Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Değerli muhtarlarımız şundan emin olun, hiç çekinmeden konuşun, biz sizi dinlemek için geldik. Biz az konuşacağız, çok icraat yapmak için unuttuğumuz, yapmamız gereken ne var ise tek tek mikrofonlar dolaşacak. Hem konuşun, hem yazın, mutlaka taleplerinizi iletin. Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürelim. Bizleri seven, güvenen, Sarıoğlan'ımızın çok değerli sakinlerine inşallah layık olma yolunda, 27 mahallemizle el ele gönül gönüle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muhtarlarımız bizim için çok önemli, bizlerin orada sesi olan dostlarımızsınız."

Büyükkılıç, muhtarlarla istişare toplantısının ardından Sarıoğlan ilçesinde Belediye Başkanı Ayyıldırım ve muhtarlarla birlikte pazar esnafını ziyaret etti.