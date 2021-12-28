Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin düzenlediği "Lisansüstü Ekonomi Sohbetleri" programına katıldı.

NNYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NNYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Dilek Yamaçlı moderatörlüğünde online gerçekleştirilen söyleşiye katılan Büyüksimitci, yeni tip koronavirüs sürecinde Kayseri ihracatında yaşanan gelişmeleri anlattı.

Kentte ihracatı destekleyecek yeni çalışmalardan örnekler veren Büyüksimitci, güncel ekonomik gelişmeler hakkında da görüşlerini paylaştı.

Soru cevap bölümü ile tamamlanan söyleşi sonunda Yamaçlı, verdiği bilgilerden dolayı Büyüksimitci'ye teşekkür etti.

Kocasinan'da asfalt rekoru

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt plenti ile 2021 yılında 156 noktada 145 bin ton asfalt serimi ve 123 kilometre yol yaptıklarını, 7 yılda ise toplam 1 milyon 378 bin ton asfalt serimi ve 1063 kilometre yol yaptıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 156 bin hektar alan üzerindeki ilçenin çok büyük yol ağına sahip olduğunu, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mevsim şartları elverdiğince ilçenin dört bir yanında yol ve asfalt serimi yaptığını belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"2015 yılında 205 bin ton asfalt ve 152 kilometre yol, 2016 yılında 236 bin ton asfalt ve 175 kilometre yol, 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol, 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol, 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol, 2020 yılında 146 noktada 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol, 2021 yılında ise 156 noktada 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol yaptık. 7 yılda 1 milyon 378 bin ton asfalt serimi ve bin 63 kilometre yolu, hemşehrilerimizin hizmetine sunduk."

KAYÜ mezunu iş güvenliği uzmanlığı sınavında Türkiye 5'incisi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği programından bu yıl mezun olan Osman Harman, iş güvenliği uzmanlığı sınavında Türkiye beşincisi olma başarısı gösterdi.

ÖSYM tarafından 12 Aralık 2021 tarihinde yapılan sınavda Harman, 14 bin 63 aday arasından Türkiye beşincisi oldu.

İş güvenliği uzmanlığı sınavlarında mezun öğrencilerinin başarısı ile dikkati çeken Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, 2020 yılındaki aynı sınavda Türkiye birincisi çıkarmıştı.