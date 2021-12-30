Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'de, "2021 Ahi Evran Yılı" etkinlikleri kapsamında Ticaret Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından "Ahilik" paneli düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen panele ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkam, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile çok sayıda katılımcı katıldı.

Çalış, araştırma ve inovasyona her daim önem veren üniversite olarak kendilerine düşen en önemli görevin Ahi Evran'ın bıraktığı Ahilik kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek olacağını kaydetti.

Talas'ta gönüllere giren sosyal belediyecilik

Talas Belediyesinin başta Hayır Çarşısı olmak üzere engelliler, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği sosyal belediyecilik gönüllere taht kurdu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yatırım ve hizmet belediyeciliğinde her alanda faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Alan elin veren eli görmediği bir yaklaşımla hayırseverler ve öz kaynaklarıyla temin ettikleri ürünleri Hayır Çarşısı'ndaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Yalçın, "Bu anlayışla 2021 yılında 6 bin 890 ailemiz ayakkabıdan giysiye odundan kömüre kadar birçok yardımdan yararlandı." ifadesini kullandı.

Hacılar'da bir yılda 186 nikah kıyıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da 2021 yılında ilçede 186 nikahın kıyıldığını bildirdi.

Belediye olarak 2021 yılı içerisinde Hacılar Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafınca 186 nikah töreni gerçekleştirdiklerini aktaran Özdoğan, nikahlarını kıydıkları çiftlere Kuran'ı Kerim, aile ilmihali ve Türk bayrağı hediye ettiklerini ifade etti.