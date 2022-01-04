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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

04.01.2022 18:48
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ aracılığıyla 2021 yılında 154 bin 800 kişiye spor hizmeti verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ aracılığıyla 2021 yılında 154 bin 800 kişiye spor hizmeti verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte spor faaliyetleri çeşitlendirilerek sürdürülüyor.

Spor AŞ'nin yıl içerisindeki dönem kursları, etkinlik, spor aktiviteleri ve okulları ile toplumun her kesimine spor sayesinde sağlıklı yaşam fırsatı sunuyor.

Kayseri'de, 2021 yılında Spor AŞ aracılığı ile toplam 154 bin 800 kişiye spor hizmeti verildi.

Ayrıca, Spor AŞ bünyesindeki sporcular 14 Türkiye şampiyonluğu, 10 Türkiye ikinciliği, 16 Türkiye üçüncülüğü, 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 dünya üçüncülüğü ve 1 de dünya şampiyonluğu elde etti.

Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetimi ziyaret etti.

Palancıoğlu, makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye'yi daha iyi bir geleceğe taşımak için, hep birlikte çalıştıklarını belitti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Palancıoğlu, "Kayseri hepimizin. Kayseri huzur, güven ve sağduyulu bir şehirdir. Elimizden geldiğince istişareli bir biçimde ilçemizin daha güzel bir hale gelmesini sağlayacağız. Rabbim hepimizi hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İncetoprak da birlikte güçlü bir şekilde Kayseri için ne yapılması gerekiyorsa, her şeye hazır olduklarını kaydetti.

Başkan Büyükklıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Büyükkılıç da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, Yüksek Hızlı Tren ve diğer projelerle ilgili desteklerinden dolayı Kayseri adına teşekkür eden Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile sohbet etti.

Toplantıya AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile güzel Ankara'mızda gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Sayın liderimizin ifade ettiği gibi istişare ile işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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