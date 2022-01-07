Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas Belediyesi öncülüğünde kurulan antika pazarı, meraklılarını 4 yıldır buluşturuyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan antika pazarı, 2022 yılında da kurulmaya devam ediyor.

Tarihi Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından tarım aletlerine ve çeşitli aksesuarlara kadar birçok değerli ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Her ayın 2. pazarı gerçekleşen organizasyon, 9 Ocak Pazar günü antikaseverleri buluşturacak.

Karamustafa ve Çolakbayrakdar'dan aşçılık kursuna ziyaret

Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliğiyle akademisyenler tarafından kadınlara yönelik verilen "Aşçılık Akademisi Eğitimi" kursu devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kocasinan Akademi Yakut Tesisi'ndeki kurs merkezini ziyaret etti.

Karamustafa ve Çolakbayrakdar, Aşçılık Akademisi Eğitimi kursunda mutfağa girerek, kursiyerlerle sohbet etti.

Rektör Karamustafa ile birlikte aşçı önlüğünü giyen Çolakbayrakdar, sunum tabağı hazırladı.