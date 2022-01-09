Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarımsal eğitim faaliyetleri kapsamında "Organik Tarım" eğitimi düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 31 Ocak- 6 Şubat tarihlerinde verilecek eğitimde, organik tarım mevzuatı, doğal üretim bahçesi kullanımı, toprak, toprak verimi, bitki besleme, gübreleme, organik gübre yapımı, organik atık dönüşümü, organik sebze yetiştiriciliği, organik sebze yetiştiriciliğinde ekim nöbeti, organik sebze yetiştiriciliğinde tohum üretimi gibi konular yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Üretim Bahçesi Sorumlusu Abdurrahman Özcan, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Fevziye Şuheyda Hepşen Türkay, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sebzecilik bölümünden Dr. Gülay Beşirli ve Kapadokya Organik Üreticiler Birliği Dernek Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek eğitmenliğinde verilecek her eğitim sonunda düzenlenecek sınav sonucuna göre başarılı kursiyerlere "Organik Tarım Eğitimi Katılım Belgesi" takdim edilecek.

Eğitime müracaatlar 10-21 Ocak arasında Doğal Üretim Bahçesi'ne şahsen yapılacak.

Talas'ta şehit yakınları ve gaziler "Kesişme; iyi ki varsın Eren"i izledi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehit yakınları ve gazilerle birlikte, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatını konu alan "Kesişme; iyi ki varsın Eren" isimli filmi izledi.

Talas Belediyesince düzenlenen etkinliğe Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyesi şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da katıldı.

Filmin ardından konuşan Başkan Yalçın, şehit yakınlarının kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Tabi biz her ne kadar devlet, millet adına acı hissetsek de şehit aileleri daha fazla hissediyor bu duyguyu. Devletimiz büyük, büyük devletlerin sınavı da büyük olur. Allah devlete zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Ali Yavuz da etkinliği düzenleyen Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Talas'ta 1259 çift "evet" dedi

Talas Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2021 yılında 1259 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi.

2021 yılı boyunca çiftlerin en çok tercih ettiği ay ağustos olurken bu ayda toplam 256 nikah kıyıldı. En az nikah kıyılan ay ise 40 nikahla nisan ayı oldu.