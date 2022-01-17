Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Kalem, güven tazeledi.

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki oda seçimlerine kayıtlı 904 esnaftan 774'ü katıldı.

Aday İsmail Ekinci ile yarışan mevcut başkan Kalem, 110 oy farkla seçimi kazandı.

Talas'ta kırsala özel durak

Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kırsal mahallelere giden vatandaşlar için kapalı aktarma durağı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen aktarma durağının çevre düzenlemesi ve durağa giden yolun asfalt çalışmaları Talas Belediyesince tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Atatürk Bulvarı üzerinde Dedeoğlu Camii yanında oluşturulan kapalı durak sayesinde, özelikle kırsal mahallelere gidecek vatandaşların bekleme süreci daha konforlu hale getirildi. Durakta bekleyenler için telefon şarj noktaları da yerleştirildi.

Talas'ta kış çalışmaları sürüyor

Talas Belediyesi Kış Çalışması Ekipleri ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kırsal kesimler başta olmak üzere ilçe genelinde etkili olan kar yağışıyla ekipler de çalışmalarını hızlandırdı.

43 araç, 5 ekip ve 90 personel ile 2 vardiya halinde devam eden kar kürüme, temizleme ve tuzlama çalışmalarında greyder, kepçe, kar kürüme kamyonları, mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçlarıyla hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

KASKİ'den Yeşilhisar'a yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Yeşilhisar ilçesine 11 milyon 488 bin TL maliyetle altyapı yatırımı yapıldı.

Karacabey, Mahmudiye, İdris, Fatih, Fevzioğlu, Kuzey, Kovalı, Kuşçu, Kale, Yavuz Selim, Derbentbaşı, Camikebir, Çadırkaya, Keşlik, Erdemli, Köşk, Yenişehir, Cumhuriyet, Yeşiloba, Gülbayır, Musahacılı, Başköy, Güzelöz, İçmece, Kayadibi, Ovaçiftlik ve Keler mahallelerinde 14 bin 117 metre içme suyu şebeke hattı imalatı ve 3 adet sondaj kuyusu için 4 milyon 377 bin 990 TL'lik yatırım gerçekleştirildi.

Soğanlı, Ovaçiftlik, İdris, Yavuz Selim, Fatih, Fevzioğlu, Karacabey, Cumhuriyet, Yeşilova, Beyleryukarı, Çadırkaya, Mahmudiye, Camikebir, Musahacılı ve Kuşçu mahalleleri 4 milyon 7 bin 528 TL değerinde 25 bin 157 metre kanalizasyon şebeke hattına kavuştu.

Ayrıca ilçeye 2 adet İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için de 3 milyon 103 bin 441 TL değerinde yatırım yapıldı.