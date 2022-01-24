Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Talas Belediyesi, kar yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sıklaştırdı.

İlçe belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe genelinde faaliyetlerini sürdüren kış çalışması ekipleri, hummalı çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, 10 tuzlama ve kürüme bıçaklı kamyon, 3 greyder, 3 büyük kepçe, 18 küçük kepçe, 4 traktör, 2 kamyon ve 110 personel ile 4 vardiya halinde çalışmalar yürütülüyor.

Öte yandan, geçen yıl kurulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi de oluşabilecek sorunlara karşı etkin mücadele gerçekleştiriyor.

Melikgazi Belediyesi Dayanışma ve Dostluk Futbol Turnuvası başladı

Melikgazi Belediyesi çalışanlarının katıldığı Dayanışma ve Dostluk Futbol Turnuvası başladı.

Belediyenin tüm birimlerin katıldığı futbol turnuvasında 15 takımın yer aldığını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hafta içi yoğun mesainin ardından, hem sağlıklı kalabilmek hem de stres atma adına böyle bir turnuva tertip ettiklerini belirtti.

Takımlara başarılar dileyen Palancıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Melikgazi Belediyesi işaret dili kursu açacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yoğun talep olan Türk İşaret Dili Kursu için kayıt almaya başladıklarını bildirdi.

Kurs ile iletişimin daha kolay sağlanabileceğini belirten Palancıoğlu, "Sözcüklerin anlam karşılıkları değil de kavramların işaret dilindeki karşılıklarının öğretildiği bu kurslarımız aynı zamanda eğitime de katkı sağlamaktadır. Ellerin ve parmakların aldığı biçimler ve hareketlerin yönü anlatılarak işaret dili öğretiminde kolaylık sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.