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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

27.01.2022 20:07
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Şeker'in, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında çalışan 835 sözleşmeli personeli zam sevinci yaşadı.

Kayseri Şeker'in, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında çalışan 835 sözleşmeli personeli zam sevinci yaşadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda sözleşmeli personel ile bir araya gelen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, zam oranını açıkladı.

Akay, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarındaki sözleşmeli personellerin de telekonferans yöntemiyle takip ettikleri ve büyük bir coşkuya sahne olan toplantıda, şeker sektörünün son birkaç yıldır yaşadığı sıkıntıları geride bıraktığını ifade etti.

Kısa bir süre önce toplu sözleşme görüşmelerini tamamlayıp, Türkiye'de ve sektörde sendikalı çalışanlarına en yüksek ücretleri verdiklerini anımsatan Akay, şunları kaydetti:

"Şimdi de üç fabrikamızda çalışan toplam 835 sözleşmeli personelimizin maaş zammını açıklıyoruz. Sözleşmeli personelimizin maaş artış oranı ortalama yüzde 50,40 oldu. Hayırlı olsun, Cenabı Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin. Kayseri Şeker'in insan kaynakları kapsamında ödeyeceği ücret, sosyal hak vesaire bütün bunların toplamı 310 milyon lira. Bu rakam benim diyen şirketin karşılayacağı, hayal edeceği, aklından geçireceği bir ciro bile değil. Biz bunu insan kaynaklarımız için ya da çalışan insanlarımız için böyle bir bedele Kayseri Şeker olarak katlanıyoruz. Helali hoş olsun."

Talas'a 13,3 milyon liralık altyapı yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Talas ilçesine 13 milyon 389 bin lira değerinde altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, ilçede 5 milyon 122 bin 259 lira maliyet ile 18 bin 317 metre içme suyu şebeke hattı, 6 milyon 380 bin 890 lira maliyetle 14 bin 566 metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirildiğini

Talas ilçesinin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Büyükkılıç, altyapı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için KASKİ'nin yoğun şekilde çalıştığını aktardı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 28-30 Ocak'ta Kayseri'de

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 28-30 Ocak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

Müze, içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimler, fotoğraflar, çeşitli görsel materyaller ve videoların izletileceği ekranlar, çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bölüm ve Çanakkale ruhunu o günlerdeymiş gibi yaşanabilmesini sağlamak amacıyla projelendirildi.

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Kayseri Şeker, Çanakkale, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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