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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

01.02.2022 15:29
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen yıl yüzde 37'lik artışla 3 milyar 609 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sanayicileri tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, geçen yıl yüzde 37'lik artışla 3 milyar 609 milyon dolar ihracat gerçekleştiren sanayicileri tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Toplantısı'na onur konuğu olarak katıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, 2021 yılı ihracatını yüzde 37'lik bir artışla 3 milyar 609 milyon dolar olarak gerçekleştiren tüm sanayicileri tebrik ederek, teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında 4 milyar 618 milyon liralık bir yatırıma imza attıklarını anlattı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise 2022 yılında 4 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını ve bunu da rahatlıkla yakalayabileceklerini kaydetti.

Yarıyıl tatilinde kütüphanelere yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, yarıyıl tatilinde 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten 1106 okuldaki toplam 315 bin 632 öğrencinin ara tatilde olduğu Kayseri'de, kütüphaneler yoğun ilgi görüyor.

21 Ocak -31 Ocak tarihleri arasında toplam 94 bin 798 ziyaretçi, kendilerine sunulan kütüphane imkanlarından faydalandı.

Toplam 184 bin 284 üye sayısı olan kütüphanelerden alınan ödünç kitap sayısı ise 12 bin 206 oldu.

Hayvanları telef olmaktan kurtarılan çiftçiden Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür

Yoğun kar yağışı sonrası çatısı çökmek üzere iken ahırdaki hayvanları kurtarılan çiftçi Abdullah Özkan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Özkan ile telefonla görüşen Başkan Çolakbayrakdar, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çolakbayrakdar, ihtiyaç duyulan her alanda belediyenin hizmetleriyle 7 gün 24 saat kesintisiz vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Özkan da Çolakbayrakdar ve portatif çadırı bölgeye ulaştırarak, donma tehlikesine karşın küçükbaş hayvanlara güvenli noktaya taşıyan ekiplere teşekkür etti.

Kocasinan'da kar keyfe dönüşüyor

Kocasinan Belediyesi, kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Kar temizleme çalışmalarını takip eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahalleler dahil olmak üzere yollar, kaldırımlar ve parkların yürüyüş yollarını temizlemeye devam ettiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, özellikle parklarda çocukların kar topu oynayabilmeleri ve karın keyfini çıkarmaları için gayret sarf ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

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