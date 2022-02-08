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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

08.02.2022 13:57
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Üretim sizden, destek bizden" sloganıyla başlatılan Organik Tarım Temel Eğitim Programı tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Üretim sizden, destek bizden" sloganıyla başlatılan Organik Tarım Temel Eğitim Programı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığınca 53 bin metrekare alanda 54 adet doğal üretim bahçesinde organik tarım üreticisi kullanıcılarını belirlemek amacıyla 31 Ocak'ta başlayan eğitimler sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlere katılan 70 kursiyer, uzmanlar eşliğinde organik tarım mevzuatı, doğal üretim bahçesi kullanımı, toprak, toprak verimi, bitki besleme, gübreleme, organik gübre yapımı, organik atık dönüşümü, organik sebze yetiştiriciliği, organik sebze yetiştiriciliğinde ekim nöbeti ve organik sebze yetiştiriciliğinde tohum üretimi konularında eğitim aldı.

Eğitimler sonunda 70 kursiyer, sertifika almaya hak kazanırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eğitmenlere, plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Şehir Akademi'de 2022 Bahar Dönemi başlıyor

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi'de bahar dönemi kayıtlarının başladığını duyurdu.

Kayseri'nin geleceği için strateji araştırma ve geliştirme eksenli faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla açılan Şehir Akademi'de son kayıt tarihi 15 Şubat olan kurslarda katılımcılar, mukayeseli medeniyet ve şehir okumaları, yazarlık, görsel düşünme, gündelik hayat okumaları ve sinema masal atölyelerinde 12 hafta boyunca eğitimler alacak.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Sigara kullanarak kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin" çağrısında bulunan Çolakbayrakdar, "Dileğimiz sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklara ilişkin toplumsal farkındalığın bilinçli bir şekilde arttırılması ve mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu alışkanlıklardan kurtulması yönündedir." ifadesini kullandı.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Organik Tarım, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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