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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

18.02.2022 17:17
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Şehir Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı.

Kayseri Şehir Hastanesi, "Anne Dostu Hastane" unvanı aldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığınca yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü anne dostu değerlendirme ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesinde 16-17 Şubat tarihlerinde değerlendirme gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu, gerekli kriterleri taşıdığı tespit edilen kurum, "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandı.

Emniyetten iletişim yoluyla dolandırıcılık uyarısı

İl Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişileri, "FETÖ/PDY terör örgütüne adının karıştığı, terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı" gibi senaryolarla dolandırdığı belirtildi.

Herhangi bir kamu personelinin vatandaşlardan elden ziynet eşyası, para teslimi veya havale-EFT yapılmasını talep etmeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Telefon görüşmeleri esnasında arka plandan gelen telsiz seslerine ve korku, panik yaratma amaçlı senaryolara katiyen itibar etmeyin. Telefonunuza gelen SMS metinlerinde aramanızı istedikleri numaraları kesinlikle aramayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 112 Acil Çağrı hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin."

MHP İl Başkanı İncetoprak, vatandaşlara çorba ikramında bulundu

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, sabah namazını Camii Kebir'de kıldıktan sonra cemaate sıcak çorba ikramında bulundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, MHP Melikgazi İlçe Teşkilatının her cuma vatandaşlara sıcak çorba ikramına İncetoprak da katıldı.

Soğuk bir havada sıcak çorba ikram ederek cami cemaatinin içini ısıtmaya çalıştıklarını belirten İncetoprak, bu güzel etkinliği devam ettiren ilçe teşkilatına teşekkür etti.

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Şehir Hastanesi, Hastane, Kayseri, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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