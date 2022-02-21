Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından "Türk Halk Müziği Türkü Dağarcığı Konseri" düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ücretsiz gerçekleştirilen konser, vatandaşların beğenisini topladı.

Konserde, türküler, sanatçı Namık Kemal Bilgin'in şefliğinde dinleyiciyle buluştu.

Talas'ta Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'na ziyaretçi ilgisi

Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle başlatılan ve her ayın 1. ve 3. pazar günleri kurulan "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı" vatandaşlardan ilgi gördü.

Tarihi Harman Mahallesi meydanında kurulan pazarda birbirinden değerli el emeği ürünler alıcısıyla buluştu.

Ev hanımları tarafından hazırlanan el emeği işlerin sergilendiği pazarda tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'na ziyaret

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akkuş, ziyarette Palancıoğlu'na ilçeye kazandırılan dini tesisler için teşekkür etti.

Ziyareti için Akkuş'a teşekkür eden Palancıoğlu da şunları kaydetti:

"Melikgazi 600 bin nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında. Bu kapsamda da birçok tesis, sosyal mekan ihtiyacı olduğu gibi cami ve Kur'an Kursu gibi özellikle müftülüğümüzün bünyesinde ihtiyaç olan birçok yatırım söz konusu. Biz de bu ihtiyaçları gidermek için belediye olarak 9 cami, 3 Kur'an Kursu yapımı olmak üzere çalışmalarımız hızla devam ediyor. Önemli olan vatandaşlarımızın mutlu olacağı yatırımları kazandırmak."