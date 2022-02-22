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Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

22.02.2022 12:00
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parklara bireysel masa ve sandalye ile sallanan ahşap bank yerleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, parklara bireysel masa ve sandalye ile sallanan ahşap bank yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hizmetine sunulan masa, sandalye ve sallanan ahşap bank ilgi gördü.

Parklarda bireysel oturmak isteyen vatandaşları da düşünen Büyükşehir Belediyesi, dizüstü bilgisayar kullanmak isteyen veya yeme-içme ihtiyacını karşılayacaklar için tek kişilik masa ve sandalye donanımı ekledi.

Belediye, vatandaşların kullanımına sunduğu yeni donanımları Büyükşehir Parkı'nın yanı sıra Gültepe, Kurşunlu ve Mimarsinan parklarına da kuracak.

Bu yıl söz konusu parklara 40 bireysel masa sandalye ile 100 ahşap sallanan bank yerleştirilecek.

Kayseri'de trompet modeli katlı kavşak çalışması sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-15 Temmuz Bulvarı Katlı Kavşağı projesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve trompet modeli tamamlandığında önemli bir bölgenin daha ulaşım güvenliği ile konforunun artırılmış olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşımda önemli güzergah olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nı 15 Temmuz Bulvarı'na bağlayacak projede hummalı çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağını oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerimizin yürüttüğü trompet kavşak modeliyle hizmete girecek projede yol, kavşak düzenleme ve deplase çalışmaları ilerliyor. Çalışma kapsamında ana kavşak noktasında istinat duvarları yükseltildi, dolgu işlemleri sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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