Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem Planlaması'na yönelik eğitim çalıştayı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Kayseri İklim Değişikliği Uyum ve Azaltma Eylem Planlaması'na yönelik eğitim çalıştayı düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda eğitmenler tarafından personelin görüşlerine de yer verilirken, çalıştay sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin, sürdürülebilir bir Kayseri ve dünya için bu tür çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

Kayseri'de AK Partililer istişare toplantısı gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında AK Parti İl Başkanı ve metropol ilçe belediye başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda Özhaseki'ye büyükşehir belediyesince yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile ilçe belediyelerine yapılan hizmetlerin yanı sıra, şehrin geleceğine yönelik projelerle ilgili gelinen aşamaları da aktardı.

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini belirterek, 16 ilçe ile el ele, gönül gönüle kentte uyum kültürü içerisinde vatandaşa hizmet etmeye ve tüm bürokratlar ile birlikte ortak akıl yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

Erciyes Dağı'nda eşler arası kızak yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen, "Artık Çekilmez Oldun" adlı eşler arası kızak yarışması yarın gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenler, bir kadın bir erkek olmak üzere çift şeklinde katılım sağlayabilecek.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı bölgesindeki kızak pistinde, yarın saat 12.00'de ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen çiftler "https://imsva91-ctp.trendmicro.com: 443/wis/clicktime/v1/query'url=www.artikcekilmezoldun.com&umid=906872F4-D960-DC05-8308-BE2C1BBE3655&auth=70e4f24b3a13a7d2b1edaf9901ed903650eee5f9-c0d7474ef335612f6f69faec60bce6b226dbba69" internet adresine başvurabilecek.

Başkan Yalçın'dan ASKF'ye ziyaret

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amatör Spor Evi'nde gerçekleştirilen ziyarette ASKF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Başkan Yalçın ziyarette, amatör sporun önemine değinerek her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Önal da amatör spora her zaman destek veren Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar ve İl Sağlık Müdürü Benli Aile Sağlığı Merkezi'ni inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Cırgalan Mahallesi'nde hayırsever katkısıyla yapılan Aile Sağlığı Merkezi'ni inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için dev sağlık yatırımlarını hayata geçirdiklerini belirtti.

Sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye'ye örnek olduklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Cırgalan Mahallesindeki Aile Sağlık Merkezi'nin inşaatı tamamlandı ve iç tefrişat çalışmaları sürmektedir. Sağlık merkezi, en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Benli de Sağlık Müdürlüğü olarak yerel yönetimlerle birlikte çalışmayı önemsediklerini aktardı.