Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

05.03.2022 13:23
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yaptırılan mahalle fırınları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yaptırılan mahalle fırınları vatandaşlardan ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kuruköprü, Cebir, Örencik, Kepez ve Çatakdere mahallelerinde hizmet vermeye başlayan 5 fırın aynı zamanda imecenin de canlanmasını sağlıyor.

Mahalle kadınlarının ortak kullanımına sunulan fırınlarda elektrik ve su başta olmak üzere ekmek yapımını kolaylaştırmak amacıyla birçok imkan sağlanıyor.

Çatakdere Mahallesi muhtarı Seyit Ahmet Karabulut, belediyenin elektrik ve su başta olmak üzere gerekli tüm ihtiyaçları karşıladığını belirterek, fırınlardan istifade edildiğini anlattı.

Mahalle sakinlerinden Fatma Köseoğlu da komşularıyla bir araya gelerek ekmek yaptıklarını ve çok memnun olduklarını ifade etti.

Melikgazi'de sürücü adaylarına çorba ikramı

Kayseri'de sınava girecek sürücü adaylarına Melikgazi Belediyesi tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınoluk eğitim pistinde sınava girecek sürücü adaylarına çorba ikramı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşa her alanda hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Vatandaşların hizmetlerden memnun kaldığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Sınava girecek olan sürücü adaylarımıza, hocalarımıza ve vatandaşlarımıza sıcak çorba ikram ettik. Bu tesisimiz nitelikli bir tesis olarak herkesin ihtiyacını gidermeye başladı. Tesiste bir de motor ehliyeti sınavına girecek adaylarımız için de bir bölüm yaptık. Bu güzel hizmetimizin hayırlı olmasını dilerim. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yatırım yapıyoruz."

KASKİ 2021 yılında 7 milyon 817 bin lira maliyetle su depoları ve kuyu binaları inşa etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılında kent genelinde 7 milyon 817 bin lira maliyet ile 23 su deposu ve kuyu binası imalatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, KASKİ'nin yaşamın en önemli temel kaynağı olan içme suyunun Kayseri halkına temiz, sağlıklı ve daha güvenilir ortamda ulaştırılması için yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç, KASKİ tarafından içme suyunun uygun kalitede ve yeterli ölçüde dağıtımının sağlanması için merkez ve ilçelerde 2021 yılında 7 milyon 817 bin lira maliyet ile mevcut yapıların onarımının yanı sıra 10 su deposu ve 13 kuyu binası yapıldığını kaydetti.

Yapılan yatırımların içme suyu kalitesinin iyileşmesinde ve yeterli miktarda iletim sağlanmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları aktardı:

"KASKİ'miz Kayseri'ye temiz içme suyu temin etme çalışmalarının yanı sıra yeni su depoları ve kuyu binaları inşa ederek kaliteli ve yeterli miktarda içme suyuna erişimi kolaylaştırıyor. Hizmet verilen nüfusun her geçen gün artmasıyla böyle yapıların sayısını artırmak önemli hale geliyor. Yeni yapılan projelerle birlikte kentimiz genelinde su dağıtım deposu sayısı 716, su depolama kapasitesi ise 269 bin 700 metreküp oldu. İçme suyunun kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz."

YORUMLAR
500
KDV indirimine Kayseri OSB de katıldı KDV indirimine Kayseri OSB de katıldı

Melikgazi Belediyesi, Talas Belediyesi, Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
13:07 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya lideri Putin ile görüşecek
13:04 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! İbrahim Kalın açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Putin ile görüşecek
12:57 Kanlı olduğu aileyle barışmak için 250 bin lira para arıyor ama...
12:44 Kocasının kendisini bir erkekle aldattığını düşündü! Bunu fark eden koca, kadını öldürüp parçalara böldü ve farklı yerlere gömdü
12:41 64 kilometrelik konvoyla Kiev sınırında bekliyorlar! Ukrayna konvoya neden saldırmıyor? Ukraynalı asker: Saldırmıyoruz çünkü sivillere yakınlar
12:38 Ukrayna Bakanlığı paylaştı: Rus helikopterin vurulma anı kameralarda
12:37 "Aşiretini kurumsallaştıran ağa" Muhsin Bayrak, terörden kaçıp geldiği İstanbul'da inşaatlarda bile çalıştı: Şimdi Chelsea'ya talip!
12:31 Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir değişti, pir değişti! Yıllar ona bir hayli yaramışa benziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 13:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement