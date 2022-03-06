Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

06.03.2022 14:53
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişiyle kenti rengarenk lale ve sümbüllerle donattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, baharın gelişiyle kenti rengarenk lale ve sümbüllerle donattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin dört bir tarafına ekilen lale ve sümbüller renk cümbüşü oluşturdu.

2021 yılında ekilen 517 bin lale ve sümbül soğanı ile toplam 1 milyon 45 bine ulaşan laleler sayesinde il adeta çiçek bahçesine dönüştü.

Başkan Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde esnafla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile ilçede sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu, esnaf ve vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlar hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Başkan Yalçın, gençlerle bir araya geldi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kuruköprü Mahallesi'nde gençlerle buluştu.

Gençlere hayat hikayesini anlatan Yalçın, onlarla tecrübelerini paylaştı. Programa telefonla katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de gençlerle konuşarak, başarılar diledi.

Melikgazi Belediyesinden çorba ikramı

Melikgazi Belediyesi tarafından sabah namazı sonrasında Hunat Camisi'nin avlusuna kurulan stantta çorba ikramında bulunuldu.

Cami çıkışı sonrası cemaat ve vatandaşlarla sohbet eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve Melikgazi Müftüsü Ahat Taşcı ile Hunat Camisi'nde kurulan stantta sabah namazı sonrası cemaate ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunduklarını belirtti.

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Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu Başkan Büyükkılıç Hacılar'da esnaf ve vatandaşla buluştu Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı Kayseri, 1 milyon lale ve sümbülle donatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Esnaf, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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