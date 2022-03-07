Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

07.03.2022 14:44
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, gerçekleştirdiği konser ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, gerçekleştirdiği konser ile vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının sürdürdüğü kentteki kültür sanat etkinlikleri, Türk Sanat Müziği Korosu'nun konseri ile devam etti.

İl Kültür Turizm Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen, koro şefi Burhan Surluev yönetimindeki Kürdilihicazkar konseri, vatandaşlardan tam not aldı. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şarkılara da eşlik etti.

Türkiye Acil Tıp Derneği üyelerinden bilim merkezine ziyaret

Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı Çalışma Grubu (TATDOĞA), Erciyes- Kapadokya kış eğitimi programı çerçevesinde Kayseri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, doğa tıbbını ülkede tanıtmak, bu konuda farkındalığı arttırmak ve ilgilenen üyeleri ile bu alanda faaliyetler yürütmek amaçlarıyla 2020 yılında kurulan Doğa Tıbbı Çalışma Grubu üyelerini bilim merkezinde ağırladı.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, gelecekte bilimin ne kadar önemli olduğunun farkındalığını sağlamak adına misafirleri ağırladıklarına değinerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ev sahipliği yaptıkları ve merkezi açtıkları için teşekkür eden Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop, bu merkezden istifade etmeyi, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara önerdi.

Başkan Büyükkılıç, "Kariyer Günleri" kapsamında öğrencilerle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kariyer Günleri" kapsamında Somuncu Baba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Büyükkılıç, tecrübelerini paylaşarak, gençlere nasihatlerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, "Sevgili gençler amacımız sizlerle birlikte olmaktır. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkarak daima ileriye doğru önümüze, işimize bakacağız ve inşallah insanlığa hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ampute futbol maçını izledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü- Şişli Yeditepe Engelliler SK karşılaşmasını izledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Argıncık Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmada Kocasinan Belediyesi Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü rakibini 2-1 mağlup etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, belediye olarak sporun farklı branşlarında destek verdiklerini belirtti.

Çolakbayrakdar, ampute futbol ile engelli bireylerin bir nebze olsun hayatlarını renklendirdiklerini vurguladı.

Ampute Milli Takım Sporcusu Eftal Özkartal ve sporcular ise engelliler için yapılan hizmetlerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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