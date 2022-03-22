Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

22.03.2022 16:17
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve yakın zamanda yeniden ziyarete açılacak Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve yakın zamanda yeniden ziyarete açılacak Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'ni denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den bilgi aldı.

Büyükkılıç, müzenin bugünün koşullarına uygun şekilde modernize edildiğini belirtti.

Bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, urgancılık ve halıcılık olarak 11 zanaatın anlatıldığı ve dönem eserlerinin sergilendiği müze, yakın zamanda yeniden hizmete açılacak.

Talas'ta Nevruz Bayramı

Talas'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Talas Belediyesinin, mehter takımı ve üstü açık gezi otobüsüyle düzenlediği organizasyon soğuk havaya rağmen vatandaşlardan ilgi gördü.

Atatürk Bulvarı'ndaki Osmanlı Evi yanında mehter takımının konseriyle başlayan etkinlik, ilçe genelinde düzenlenen konvoyla devam etti.

Çocuklarıyla kutlamalara katılan vatandaşlar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Kocasinanlı öğrencilere moral gezisi

Kocasinan Belediyesi tarafından "Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor" projesi kapsamında, "Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı" (PISA) sınavında Kayseri ve Türkiye'yi temsil edecek öğrencilere moral için Erciyes Kayak Merkezi'ne gezi düzenlendi.

Erciyes'te öğrencilerle bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, akademik projeler, farklı aktiviteler ve sosyal etkinliklerle gençlerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

KTO Başkanı Gülsoy tecrübelerini paylaştı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Final Okulları'nın gerçekleştirdiği "Kariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Gülsoy, öğrencilere okumaktan, araştırmaktan ve sorgulamaktan vazgeçmemelerini önerdi.

Teknoloji çağının tam ortasında doğmuş genç kuşağın çok şanslı olduğunu belirten Gülsoy, "Dünyanın en değerli hazinesi cep telefonun ekranıdır. Teknolojiyi sadece sosyal medyada değil, asli görevlerinde kullanın." ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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