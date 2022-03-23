Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

23.03.2022 14:41
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, muhtarları kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, muhtarları kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Kocasinan ilçesinin mahalle muhtarları Başkan Büyükkılıç'a verdiği hizmetlerden ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, muhtarlarla görüş alışverişinde bulunarak, hizmet etmenin önemine değindi.

Muhtarlar, merkez ve kırsalda sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerde kendileriyle buluşan, taleplerini yerinde dinleyen Başkan Büyükkılıç'a çalışmalarında başarı diledi.

NNYÜ öğrencisi kick boks şampiyonasında 3. oldu

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ve 121 üniversiteden 700 sporcunun katılımıyla Erzurum'da yapılan şampiyonada 60 kiloda Nuh Naci Yazgan Üniversitesini (NNYÜ) temsil eden Damla Çidacı, "point fightin" kategorisinde çıktığı ringde madalya kazandı.

Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Çidacı, şampiyonada 3'üncü olmayı başardı.

Başkan Özdoğan öğrencileri ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi kapsamında stant açan öğrencileri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdoğan, ziyaret ettiği öğrencilere başarı diledi.

Özdoğan, gençlere yapılan yatırımın önemli olduğunu anlatarak, "Her bir öğrencimize yürekten başarılar diliyorum. Gençlere yapılan yatırımı en büyük yatırım olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra da gençlerin elinden tutmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor Başkan Büyükkılıç: 'İş adamlarımız bizim yüz akımız' Başkan Büyükkılıç: 'İş adamlarımız bizim yüz akımız'

Memduh Büyükkılıç, Kick Boks, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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