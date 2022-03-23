Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'de Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılığa sağladığı destek kapsamında 32 ton baklagil tohumu, çiftçilere ulaştırmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Yalçın, Esma Hatun Tesisleri'nde ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda bahar ve yaz döneminde yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca muhtarlar, "Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü" alan Başkan Yalçın'ı tebrik etti.

Toplantının ardından Yalçın, 25 ton nohut ile 7 ton kuru fasulye olmak üzere 32 ton tohumluk bakliyatı muhtarlara teslim etti.

Başkan Yalçın, burada 3 senede hem tarıma hem de hayvancılığa önemli katkılar sağladıklarını belirterek, "İnşallah şimdi fasulye ve nohut tohumunu, ihtiyacı olan mahallelerimize ekilmek üzere size teslim edeceğiz. Allah hayırlı, mübarek ve bereketli eylesin, afattan korusun. Sizlerin özel olarak tarım ve hayvancılığa verdiği katkı, mahallelerinizdeki çiftçilere verdiğiniz katkı asla göz ardı edilemez. Siz bizim gözümüz kulağımızsınız." ifadelerini kullandı.

Kocasinan personeline hizmet içi eğitim verildi

Kocasinan Belediyesi bünyesinde çalışan personelin verimliliklerini ve kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla profesyonel eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, personel 6 saatlik hizmet içi eğitime tabi tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimler sayesinde gülümseyen bir yüzle vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunduklarını belirtti.

Hizmetlerin ve projelerin yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerine anlatan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyor, bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Özellikle insanı merkez olarak aldığımız çalışmaların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem veriyoruz. Çalışan personelin verimliliklerini, kurumsal kapasitelerini ve bilgi birikimini sürekli artırmak için çeşitli eğitimler veriyoruz."