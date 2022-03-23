Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

23.03.2022 15:03
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılığa sağladığı destek kapsamında 32 ton baklagil tohumu, çiftçilere ulaştırmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Kayseri'de Talas Belediyesinin tarım ve hayvancılığa sağladığı destek kapsamında 32 ton baklagil tohumu, çiftçilere ulaştırmak üzere muhtarlara teslim edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Yalçın, Esma Hatun Tesisleri'nde ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda bahar ve yaz döneminde yapılacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca muhtarlar, "Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü" alan Başkan Yalçın'ı tebrik etti.

Toplantının ardından Yalçın, 25 ton nohut ile 7 ton kuru fasulye olmak üzere 32 ton tohumluk bakliyatı muhtarlara teslim etti.

Başkan Yalçın, burada 3 senede hem tarıma hem de hayvancılığa önemli katkılar sağladıklarını belirterek, "İnşallah şimdi fasulye ve nohut tohumunu, ihtiyacı olan mahallelerimize ekilmek üzere size teslim edeceğiz. Allah hayırlı, mübarek ve bereketli eylesin, afattan korusun. Sizlerin özel olarak tarım ve hayvancılığa verdiği katkı, mahallelerinizdeki çiftçilere verdiğiniz katkı asla göz ardı edilemez. Siz bizim gözümüz kulağımızsınız." ifadelerini kullandı.

Kocasinan personeline hizmet içi eğitim verildi

Kocasinan Belediyesi bünyesinde çalışan personelin verimliliklerini ve kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla profesyonel eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, personel 6 saatlik hizmet içi eğitime tabi tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimler sayesinde gülümseyen bir yüzle vatandaşlara daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunduklarını belirtti.

Hizmetlerin ve projelerin yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerine anlatan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Rutin belediyecilik faaliyetlerinin en iyisini yapıyor, bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Özellikle insanı merkez olarak aldığımız çalışmaların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem veriyoruz. Çalışan personelin verimliliklerini, kurumsal kapasitelerini ve bilgi birikimini sürekli artırmak için çeşitli eğitimler veriyoruz."

YORUMLAR
500
17. Kayseri Tarım Fuarı açılıyor 17. Kayseri Tarım Fuarı açılıyor Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı Kulüplü Küçük Erkekler Hentbol Birinciliği başladı

Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:26:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement