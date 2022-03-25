Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Burul ve muhtarlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında Büyükkülıç, Burul ve ziyarete katılan muhtarlarla istişarede bulundu.

Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanları ve muhtarlarla el ele, gönül gönüle hizmet ettiklerini belirterek, "Her fırsatta muhtarlarımızla bir araya gelmeye, onların taleplerini dinlemeye, sürekli istişare etmeye gayret gösteriyoruz. Hiçbir ilçemizi, hiçbir mahallemizi ayırt etmeden, ötekileştirmeden hemşehrilerimize hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cami yapımı için işbirliği protokolü imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile hayırseverler Bekir Özmutlu ve İbrahim Yılmaz arasında cami yapımı için protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde, masrafları hayırseverler tarafından karşılanacak cami yapımı için imzalar atıldı.

Başkan Büyükkılıç, hayırsever ve belediye işbirliğinin en güzel örneklerinden birine daha imza attıklarını ifade ederek, her projenin bir hayırseveri olduğunu anlattı.

Cami 18 ay içerisinde tamamlanıp Kayseri Müftülüğüne teslim edilecek.

Başkan Büyükkılıç, sporcularla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, snowboard Türkiye şampiyonu sporcuları ağırladı.

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen 10-18 Yaş Türkiye Snowboard Şampiyonası'nda birinci olan Erciyes Yarış Okulu Kulübü öğrencileri, Başkan Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'yi sporun merkezi haline getirmek için gayretlerinin sürdüğünü ifade ederek, sporcuları kutladı.

Ziyarette Büyükkılıç'a üzerinde ismi yazan forma hediye edildi.