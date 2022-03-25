Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

25.03.2022 18:18
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde sucuk ekmek yeme yarışması düzenlenecek.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde sucuk ekmek yeme yarışması düzenlenecek.

Erciyes, "Sucukla Patla" adıyla düzenlenen sucuk ekmek yeme yarışmasına dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Tekir Kapı'daki yarışma 27 Mart Pazar günü saat 12.00'de yapılacak.

Başkan Yalçın gazilerle buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Yalçın, Ali Dağı 360 Kafe'de gerçekleşen buluşmada dernek başkan Osman Balcı ve gazilerle buluştu.

Balcı, Başkan Yalçın'ın daima yanlarında olduğunu belirterek, teşekkür etti.

KASKİ'den 22 milyon 232 bin lira değerinde su tasarrufu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından son 2 yılda kent genelinde hayata geçirilen İzole Alt Bölge Projesi (DMA) sayesinde 22 milyon 232 bin lira değerinde su tasarrufu sağlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, teknolojik yatırımlarına her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, su kaynaklarını yönetmek kadar tasarrufun da büyük önem taşıdığını belirtti.

İzole Alt Bölge Projesi sayesinde su yönetiminin daha hassas sağlandığını aktaran Büyükkılıç, "İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede de önemli bir yol kat edildi ve 22 milyon 232 bin 880 TL değerinde su tasarrufu sağlandı. Önümüzdeki dönemde de Kayseri genelinde DMA'ların sayısını artırarak kayıp kaçak problemini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kayak Merkezi, Erciyes, Kayseri, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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