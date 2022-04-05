Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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Kayseri'den kısa kısa

05.04.2022 15:26
Kayseri'den kısa kısa

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye ile Macaristan'ın samimi ikili ilişkileri olduğunu belirten Palancıoğlu, Büyükelçi Matis'i ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Büyükelçi Matis ise Kayseri'ye her seferinde severek geldiğini, bazı projeleri değerlendirmek için ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.

Talas Belediyesinin 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı

Talas Belediye Meclisi, nisan ayında toplanarak gündeminde bulunan 22 maddeyi karara bağladı.

Başkanvekili Murat İlhan başkanlığında gerçekleşen toplantıda 6 komisyona üye seçildi, çeşitli komisyon raporları, parklara verilecek isimleri içeren gündem maddeleri karara bağlandı.

Meclis toplantısında 2021 yılı denetim komisyonu raporu ile 2021 yılı faaliyet raporu da görüşülerek kabul edildi.

Raporların görüşülmesinin ardından söz alan Meclis Üyesi Ragıp Dost, bu yıl Talas Belediyesinin ilklere imza attığını belirterek, Başkan Mustafa Yalçın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacılar Belediyesi Meclisi toplandı

Hacılar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 10 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

2021 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında alınan kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda çeşitli komisyonların üye seçimleri de yapıldı.

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Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret Macaristan Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret Melikgazi 18 ton aspir tohumunu çiftçiye dağıttı Melikgazi 18 ton aspir tohumunu çiftçiye dağıttı

Mustafa Palancıoğlu, Macaristan, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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