Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

06.04.2022 15:38
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Doğa Koleji ve Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Doğa Koleji ve Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'na ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Doğa Koleji'nde bir araya geldiği öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle de görüşen Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.

Büyükkılıç, Konya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil ederek Türkiye ikincisi olan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu dart takımıyla da bir araya geldi.

Sporcuları ve antrenör Müge Kat'ı kutlayan Büyükkılıç, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Şeffaf Oda" ramazanda da sürüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği "Şeffaf Oda" buluşmalarının bu hafta on ikincisi düzenlendi.

Ramazanda da süren Mevlana Mahallesi meydanındaki etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelip istek ve önerilerini dinledi.

Yalçın ile görüşen Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerinden Cengiz Yıldırım, 28 Haziran'da Fransa'da düzenlenecek uluslararası verimli araçlar ve motorlar yarışmasında Türkiye'yi ve Kayseri'yi temsil edeceklerini belirtti.

1 litre benzinle en fazla menzile ulaşabilen araç yaptıklarını anlatan Yıldırım, Başkan Yalçın'dan destek sözü aldıklarını kaydetti.

Kayseri Buluşmaları Platformundan Vali Günaydın'a ziyaret

Kayseri Buluşmaları Platformu Başkanı Ali Karagöz, Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) beslenme ve diyetetik bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Caferoğlu, Şehir Hastanesi nefroloji bölümünden Doç. Dr. Mustafa Demir ve KANKA Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ekrem Ünal'ın da katıldığı ziyarette platformun çalışmaları Vali Günaydın ile paylaşıldı.

Ziyarette, Talas ilçesindeki okullarda yapılması planlanan ağız sağlığı taraması hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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Memduh Büyükkılıç, Doğa Koleji, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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