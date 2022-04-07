Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin sağlık alanında önemli projeleri hayata geçirdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla kente kazandırılan sağlık hizmetleri ve yürütülen projelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Belediye hayırsever işbirliği ile engelli vatandaşlara hizmet veren Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete açıldı.

Tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nin inşaatı tamamlandı, iç tefrişatını ise hayırsever bir iş insanı üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle sağlık alanında özveri ile çalıştıklarını belirtti.

Kocasinan Belediyesinden teravih sonrası tatlı ikramı

Kocasinan Belediyesi, "İkram Lokması" çalışmasıyla her gün bir camide teravih namazından sonra tatlı ikramında bulunuyor.

Vatandaşlara hazırlanan lokma tatlısından ikram eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan ayının feyzini ilçe sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğunu kaydetti.

Talas'ta kitap sohbetlerinde bu ay "İslam" konuşuldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın gençlere yönelik başlattığı kitap sohbetlerine ramazan ayında da devam edildi.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, her ay farklı bir kitapla gerçekleştirilen programda bu ay ramazanın ruhuna uygun olarak Sezai Karakoç'un "İslam" kitabı tahlil edildi.

Kayseri OSB'den Talas Belediyesine ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti.

Ziyarette belediye hizmetleri ve sanayi üretimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.