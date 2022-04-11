Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

11.04.2022 11:49
Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar Şehitler Camisi altındaki kütüphanede incelemelerde bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar Şehitler Camisi altındaki kütüphanede incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, Başakpınar'a kazandırılacak kütüphaneyi başkan yardımcısı ve diğer yetkililerle gezdi.

İlçeyi kütüphanelerle donatmaya kararlı olduklarını anlatan Yalçın, "İlçemizdeki uygun durumda olan cami ve apartman altlarını kütüphaneye dönüştürüyoruz. Bu kapsamda Başakpınar Şehitler Camisi'nin altında yapımı devam eden kütüphanede incelemelerde bulunduk. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çamaşır Yıkama Merkezi'nden 952 üniversiteli faydalandı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Akademi Tesisi'ndeki öğrencilere yönelik hayata geçirilen Çamaşır Yıkama Merkezi, açıldığı günden bu yana 952 öğrenciye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez, üniversite öğrencilerine destek için ücretsiz hizmete sunuldu.

Merkezi gezen Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kalp Sağlığı Haftası

Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli, kalp ve damar hastalığından Türkiye'de her yıl 125 bin kişinin vefat ettiğini bildirdi.

Demirelli, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de ölümlerin birinci nedeninin kalp damar hastalıkları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde dünya milletlerine göre 10-15 yıl önce kalp damar hastalıklarına yakalanmaktayız. Dolayısıyla bizim çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçiriyor. Bunlardan 125 bini hayatını kaybetmekte. Dolayısıyla ciddi bir sağlık problemi. Kalp damar sağlığı genetik problemin yanı sıra sağlıksız beslenme ile yakın ilişkilidir. Kalp damar hastalığına sağlıksız yaşam, aşırı kilo alımı, aşırı tuz tüketimi, sigara, alkol ve kirli hava yol açmaktadır. Ülkemizde aşırı şekilde tuz tüketimi söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü günlük 5 gram tuz tüketimini önerirken, ülkemizde 15-16 gramın üstünde. Aslında biz aşırı tuz tüketerek kendimizi zehirliyoruz."

Haftada 3 gün 30 dakika egzersiz önerdiklerini belirten Demirelli, insan hayatında küçük değişiklikler yapılarak kalp ve damar sağlığının korunabileceğini ifade etti.

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Başakpınar, Kayseri, Talas, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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