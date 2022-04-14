Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

14.04.2022 15:45
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, telefonla kendisini davet eden gençlerle bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, telefonla kendisini davet eden gençlerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, telefonla arayan gençlerin davetini geri çevirmeyen Büyükkılıç, iftar sonrası Talas Gençlik Merkezi'nde onlarla bir araya gelerek, çay eşliğinde sohbet etti.

Gençlere başarılı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, kendisini davet eden Zeynep Okatan'a teşekkür ederek, saat hediye etti.

Büyükkılıç, sohbetin ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oda başkanlarından Büyükkılıç'a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile Oto Sanatkarlar Odası, Lokantacılar Odası, Bünyan Şoförler Odası, Bünyan Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanları, başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, esnafın derdinin kendi dertleri olduğunu ve üzerlerine ne düşüyorsa her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır da desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden şiir okuma yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) AŞ, Necip Fazıl Kısakürek konulu şiir okuma yarışması düzenliyor.

Yarışmaya, 15-25 yaş arası, ikamet adresi Kayseri olan veya kentte eğitim gören gençler 11 Mayıs'a kadar katılabilecek.

Gençler yarışma kapsamında Kayseri'nin tarihi mekanlarında Necip Fazıl Kısakürek şiirleri seslendirecek.

Yapılacak değerlendirme sonucu dereceye giren adaylardan birinciye 10 inç tablet, ikinciye 7 inç tablet, üçüncüye de akıllı saat hediye edilecek.

Kocasinan ilçesinde ağaç dikim sezonu açıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilkbahar mevsimiyle fidan ve ağaç dikim sezonunu başlattı.

Saraybosna Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Çolakbayrakdar, dikilen ağaçlarla ilgilendi.

Toprakla buluşturulan ağaçların budama ve sulamasını yapan Çolakbayrakdar, sezonun hayırlı olmasını diledi.

YORUMLAR
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Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, gençlik, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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