Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, İç Anadolu'nun en gelişmiş illerinden Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

Turizm Haftası kapsamında çalışmalarını anlatan Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ve Millet Kıraathanesi projelerinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini, inşalarının devam ettiğini belirtti.

İncesu ilçesinde başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarında çok önemli buluntulara ulaştıklarını anımsatan Büyükkılıç, buranın çok önemli turizm merkezi olacağını aktardı.

Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu mezarlık içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait olduğu anlaşılan eyvan tipi kümbetin de turizme kazandırılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'da çocuklara özel festival

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk festivali düzenleyecek.

Bayrama özel festivalde tüm çocuklar, birbirinden farklı sportif oyun alanları, sahne gösterileri ve eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirecek.

Ücretsiz düzenlenecek festival, Talas paraşüt indirme alanında 23 Nisan'da saat 13.00'te başlayacak.

Talas ilçesinde kurulan "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı"na yoğun ilgi

Talas Belediyesinin, Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile gerçekleştirdiği "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı", ramazan ayında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tarihi Harman Mahalle Meydanı'nda misafirlerini ağırlayan pazarda, ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünler sergileniyor.

El işi tekstil işlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürünün sergilendiği pazara özellikle gençler ilgi gösteriyor.