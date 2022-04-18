Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'den kısa kısa

18.04.2022 14:23
Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini artırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, İç Anadolu'nun en gelişmiş illerinden Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

Turizm Haftası kapsamında çalışmalarını anlatan Büyükkılıç, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi ve Millet Kıraathanesi projelerinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini, inşalarının devam ettiğini belirtti.

İncesu ilçesinde başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarında çok önemli buluntulara ulaştıklarını anımsatan Büyükkılıç, buranın çok önemli turizm merkezi olacağını aktardı.

Büyükkılıç, Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu mezarlık içerisinde Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait olduğu anlaşılan eyvan tipi kümbetin de turizme kazandırılacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinden 23 Nisan'da çocuklara özel festival

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çocuk festivali düzenleyecek.

Bayrama özel festivalde tüm çocuklar, birbirinden farklı sportif oyun alanları, sahne gösterileri ve eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirecek.

Ücretsiz düzenlenecek festival, Talas paraşüt indirme alanında 23 Nisan'da saat 13.00'te başlayacak.

Talas ilçesinde kurulan "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı"na yoğun ilgi

Talas Belediyesinin, Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile gerçekleştirdiği "Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı", ramazan ayında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Tarihi Harman Mahalle Meydanı'nda misafirlerini ağırlayan pazarda, ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ürünler sergileniyor.

El işi tekstil işlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürünün sergilendiği pazara özellikle gençler ilgi gösteriyor.

YORUMLAR
500
Kazım Yücel: 'Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak' Kazım Yücel: 'Turizm reklamı yapılmazsa, Kayseri uyuyan bir dev olacak'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Duyanlar çok şaşırıyor! Sakarya'da sahibinin eğittiği kuş muhabbet etmek yerine tekbir getiriyor
14:20 Her şey seçimi kazanmak uğruna! Macron maço pozlarla gençleri etkilemek istiyor iddiası
14:16 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den doğum günü paylaşımı!
14:10 İmamoğlu'nun görüntüleri hakkında soruşturma izni verilmedi! Valilik: Görüntüler MOBESE'den değil!
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13:51 Elon Musk ''Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum" sözleriyle gündem oldu! Haluk Levent, fena ti'ye aldı
13:43 DEVA lideri Babacan'dan 'seçim sonrası' vaadi: Ülkeyi zenginleştireceğiz, tarım hamlesi yapacağız!
13:39 Fatih Erbakan'dan, AK Partili belediyelere tepki: İktidarın görevi bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:33:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement