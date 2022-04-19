Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

19.04.2022 12:05
Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın çocukların günlük tutma alışkanlığı kazanması ve bunu ramazan ayıyla pekiştirmeleri amacıyla hazırlattığı "Ramazan Günlüğüm" çocuklara dağıtılıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın çocukların günlük tutma alışkanlığı kazanması ve bunu ramazan ayıyla pekiştirmeleri amacıyla hazırlattığı "Ramazan Günlüğüm" çocuklara dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, günlükte, her güne bir görev, Allah'ın güzel isimleri, Hazreti Muhammed'in sünnetleri, ilmihalden soru-cevaplar gibi eğitici içerik yer alıyor.

Günlükte ayrıca çeşitli görsellerle çocuklara manevi bilgiler aktarılıyor.

İlçe genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine dağıtılan günlükler ayrıca belediye tarafından düzenlenen çeşitli organizasyonlarda da çocuklara ulaştırılıyor.

Hacılar'da şehit polis için mevlit okutuldu

2017 yılında Tunceli'nin Pülümür ilçesi yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan polis Ahmet Cihan Kilci için şehadetinin 5'inci yılında Hacılar'da mevlit okutuldu.

Hulusi Akar Camii'ndeki hatim ve mevlit duasına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okunmasının ardından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci ve tüm şehitlerimiz için dua edildi.

Büyükkılıç, Develi'de iftara katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ramazan ayında ilçe ziyaretleri kapsamında AK Parti Develi İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı.

Develi Kadın ve Gençlik Merkezi'ndeki iftara Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP ilçe teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve ilçe sakinleri de katıldı.

Develilerle sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, masaları dolaşıp vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Büyükkılıç ile Başkan Çopuroğlu, iftar programının ardından gençlerle sohbet etti.

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Hisarcık, Kayseri, Develi, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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